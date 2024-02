ATP Doha 2024, Khachanov batte Mensik in finale e conquista il suo sesto titolo in carriera

Karen Khachanov prosegue il suo positivo avvio di stagione e vince il torneo ATP 250 di Doha 2024, conquistando il sesto trofeo della carriera nel circuito maggiore (su 8 finali disputate) e passando dalla 17ma alla 15ma posizione del ranking mondiale. 7-6 6-4 il punteggio dell’atto conclusivo in favore del russo, che ha battuto il giovane talento ceco Jakub Mensik (approdato nella top100 con questo exploit) in 1 ora e 50 minuti di gioco.

Primo set che procede ‘on serve‘ senza grandi sussulti almeno fino al quarto game, in cui Mensik cancella una palla break a Khachanov restando aggrappato al suo avversario nello score. Si decide tutto al tie-break, in cui il classe 2005 va avanti 5-2 e si procura poi ben quattro set point, non chiudendo però la pratica e cedendo dopo una lunga oltranza per 14-12 (dopo aver annullato a sua volta tre palle set).

Il contraccolpo psicologico è quasi inevitabile ed infatti il diciottenne giocatore della Repubblica Ceca perde subito il servizio in apertura di secondo parziale, non riuscendo mai a mettere realmente in difficoltà Khachanov nei suoi turni di battuta e perdendo 6-4 il set che consegna di fatto la vittoria ed il titolo al 27enne russo.