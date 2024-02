ATP Doha 2024, prosegue l’ascesa di Mensik, Murray torna alla vittoria

Tabellone allineato agli ottavi di finale nell’ATP 250 di Doha (Qatar). Si sono conclusi oggi i primi turni con l’ultimo italiano in campo, Giulio Zeppieri, che è stato sconfitto da Emil Ruusuvuori. Ci sono stati però diversi risultati degni di nota.

Continua infatti l’ascesa del giovanissimo ceco Jakub Mensik, classe 2005. Una stagione fin qua eccezionale per il 18enne di Prostejov che ha iniziato l’anno con la finale a Canberra, ha raggiunto il secondo turno degli Australian Open dalle qualificazioni portando al quinto Hubert Hurkacz, ha fatto finale a Manama e ha trovato il successo in quel di Doha battendo in due set Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Bravissimo è stato Mensik a rimontare due volte un break di svantaggio nel primo set, per poi dominare il tiebreak e portare in fondo il break maturato all’inizio nel secondo set.

Mensik che affronterà Andy Murray in uno splendido scontro generazionale: i due hanno 18 anni di differenza sulla carta d’identità. Murray ha centrato il primo successo stagionale contro il francese Alexandre Muller, vincendo con il punteggio di 6-1 7-6(5), sostanzialmente dominando il match fino al 6-1 4-3 e servizio, salvo poi complicarsi leggermente la vita nel finale di secondo set. Tra i veterani ha risposto presente anche Richard Gasquet che torna a vincere un match ATP dopo sei mesi e supera con un doppio 6-4 Alexander Shevchenko al termine di una prova perfetta da tutti i punti di vista. Il francese troverà Andrey Rublev domani, rinfrancato anche dopo la finale a Manama la settimana scorsa.

Netto e piuttosto sorprendente anche il successo di Christopher O’Connell sulla testa di serie numero 6 Jan-Lennard Struff: un imperioso 6-4 6-4 cedendo una sola volta la battuta per guadagnarsi il secondo turno contro Emil Ruusuvuori. Francesi sugli scudi, visti anche i successi di Hugo Grenier per 7-6(5) 7-5 su Maximilian Marterer e dell’immarcescibile Gael Monfils su Botic van de Zandschulp 6-1 7-6(9) annullando ben nove set point nel secondo parziale.

ATP DOHA 2024 – RISULTATI 20 FEBBRAIO

Jakub Mensik b. Alejandro Davidovich Fokina (5) 7-6(3) 6-4

Christopher O’Connell b. Jan-Lennard Struff (6) 6-4 6-4

Emil Ruusuvuori b. Giulio Zeppieri (Q) 7-6(2) 7-5

Richard Gasquet (WC) b. Alexander Shevchenko 6-4 6-4

Hugo Grenier (Q) b. Maximilian Marterer (Alt) 7-6(5) 7-5

Andy Murray b. Alexandre Muller (Q) 6-1 7-5(5)

Gael Monfils (WC) b. Botic van de Zandschulp 6-1 7-6(9)