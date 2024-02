ATP Buenos Aires, Tomás Martín Etcheverry e Nicolas Jarray ai quarti. Eliminati Francisco Cerundolo e Wawrinka

In attesa dell’esordio di Carlitos Alcaraz, opposto all’argentino Ugo Carabelli, arrivano notizie dal torneo ATP250 di Buenos Aires (Argentina). Sulla terra rossa sudamericana ci sono i primi qualificati ai quarti di finale. La sorpresa è l’eliminazione del n.22 del mondo, l’argentino Francisco Cerundolo. Una brutta prova per il top-30, al cospetto del connazionale Facundo Diaz Costa (n.87 del ranking), vittorioso con il punteggio di 7-6 (3) 6-0.

Diaz Costa, quindi, prosegue nella sua avventura e incrocerà il serbo Dusan Lajovic. Il n.58 ATP ha sconfitto con lo score di 6-4 1-6 6-1 il cileno Alejandro Tabilo (n.54 del mondo). Una partita dall’andamento molto particolare, con Lajovic che ha saputo resettare dopo una seconda frazione negativa.

Nessuna sorpresa nella sfida tra l’altro argentino Tomás Martín Etcheverry (n.27 ATP) e il colombiano Daniel Elahi Galan (n.80 ATP). Il padrone di casa ha vinto in maniera chiara per 6-3 6-0 e affronterà nei quarti il cileno Nicolas Jarry. Il n.21 del mondo ha piegato in un match molto lottato “l’eterno” Stan Wawrinka (n.60 del ranking) con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 7-6 (5). Un match di quasi tre ore in cui alla fine l’elvetico ha dovuto cedere al suo avversario.

Oggi oltre all’esordio di Alcaraz, avremo i ritorni in campo di Andrea Vavassori e di Luciano Darderi in casa Italia. Il piemontese affronterà il serbo Laslo Djere, mentre Darderi giocherà contro Sebastian Baez, in una rivincita rispetto a quanto accaduto la settimana scorsa in semifinale a Cordoba (Argentina), dove l’italo-argentino ha conquistato il suo primo titolo ATP.