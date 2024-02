ATP Dallas, Tiafoe supera di slancio Michelsen, comodi successi per Koepfer e Thompson

Il cemento di Dallas ha visto consumarsi gli ottavi di finale. Quattro partite nella notte italiana, ma questa volta non tutti i pronostici sono stati rispettati come successo tra mercoledì e giovedì con le vittorie di Tommy Paul, Ben Shelton, James Duckworth e Marcos Giron.

Il numero 1 del seeding Frances Tiafoe sbriga in due set la pratica Alex Michelsen, che non sfrutta i nove ace messi in campo e soprattutto le sei palle break a disposizione. Il ragazzo di Laguna Hills vive una fase centrale del match complicatissima: da sopra 4-2 nel primo set vede la luce spegnersi e l’avversario più esperto ne approfitta strappandogli per tre volte il servizio e raggiungendo così i quarti contro Marcos Giron. Dominik Koepfer ha invece avuto la meglio su Rinky Hijikata e andrà a sfidare Tommy Paul

Comodo il successo di Jordan Thompson, che concede la miseria di due giochi al padrone di casa Denis Kudla in poco più di un’ora di gioco e sarà dunque l’avversario di Ben Shelton ai quarti. Per James Duckworth ci sarà invece Adrian Mannarino, che approfitta del forfait di Yoshihito Nishioka.

ATP DALLAS 2024, RISULTATI 8 FEBBRAIO

D. Koepfer b. R. Hijikata 6-3 7-6

J. Thompson b. D. Kudla 6-1 6-1

F. Tiafoe b. A. Michelsen 6-4 6-3

A. Mannarino b. Y. Nishioka WALKOVER