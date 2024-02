Atletica, Zane Weir batte Leonardo Fabbri: nuova doppietta azzurra, oltre i 21 metri con scioltezza

Zane Weir e Leonardo Fabbri sono tornati in gara dopo aver regalato grande spettacolo domenica scorsa a Nordhausen (Germania), dove l’italo-sudafricano aveva siglato la miglior prestazione mondiale stagionale (21.84 metri) e il toscano aveva firmato il proprio personale in sala (21.67 metri). I due azzurri hanno firmato una nuova doppietta, sempre in terra tedesca: a Rochlitz ha vinto ancora Zane Weir davanti al connazionale.

Le misure sono state meno impetuose rispetto a quelle di sette giorni fa, ma ormai i nostri portacolori viaggiano costantemente oltre il rilevante muro dei 21 metri e sono abituati a gareggiare a certe quote con continuità. Zane Weir, Campione d’Europa Indoor che lo scorso anno aveva spedito il peso a 22.44 metri all’aperto, si è imposto con un 21.38 piazzato al secondo tentativo (20.87 alla prima e 21.25 alla quinta, per il resto tre nulli).

Leonardo Fabbri, argento ai Mondiali outdoor con il ragguardevole 22.34 piazzato a Budapest, ha chiuso la gara di getto del peso in Sassonia con i 21.06 metri siglati al quarto assalto. Il toscano ha infilato anche un 20.85 al sesto tentativo e un 20.45 al terzo, per il resto tre nulli. Podio completato dal sudafricano Kyle Blignaut (20.52).

I nostri portacolori hanno ottenuto nuove risposte importanti lungo il cammino di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), primo appuntamento di una stagione che culminerà con gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. A Rochlitz l’avversario principale degli azzurri sarà il sudafricano Kyle Blignaut, uomo da 21.21 metri in carriera.