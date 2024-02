Atletica, Antonella Palmisano vince il test a Guadix: “Volevo più progressione”. Successo di Fortunato

Antonella Palmisano ha fatto il proprio esordio stagionale in un gara individuale, dopo aver disputato la staffetta mista a Modugno insieme a Massimo Stano. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia si è cimentata in un test sulla mezza distanza a Guadix (Spagna), dove ha dettato legge fin dalle prime battute e ha vinto con il tempo di 44:02. La fuoriclasse pugliese, bronzo agli ultimi Mondiali, ha staccato le padrone di casa Laura Garcia Caro (45:19) e Antia Chamosa (46:12).

L’azzurra ha tenuto la media di 4:22 al chilometro, passando ai cinquemila in 21:50 e tenendo un buon ritmo. Nei pressi dell’ottavo chilometro si è manifestato un piccolo problema alla gamba sinistra, ma la criticità si è risolta in breve tempo. La nostra portacolori si è dichiarata non soddisfatta della seconda parte di gara: “Volevo una gara più in progressione. Ora si torna a Siviglia e si prosegue, in questo raduno possiamo ‘metter dentro’ allenamenti importanti”.

Antonella Palmisano proseguirà la propria preparazione in terra iberica fino al prossimo 13 febbraio insieme a Francesco Fortunato, che oggi si è imposto nella gara maschile: attacco nel tratto finale per liberarsi della concorrenza dello spagnolo Alberto Amezcua e vincere in 40:18, davanti al padrone di casa (40:30) e ad Andrea Agrusti (41:45).

L’azzurro ha dichiarato attraverso i canali federali: “Contento della gara, l’obiettivo primario era quello di vincere, e poi anche di fare un allenamento tirato all’interno del programma di carico di questo raduno, che comunque è molto elevato. È tutto fieno in cascina per la preparazione delle gare importanti che verranno. Credo che i tempi siano stati un po’ condizionati dall’altitudine ma per oggi si può essere soddisfatti”.