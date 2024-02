Atletica, Simone Bertelli spaventa un record di Giuseppe Gibilisco. Matteo Togni scatenato: c’è futuro tra gli ostacoli

Arrivano un paio di risultati decisamente interessanti dai Campionati Italiani juniores e promesse di atletica leggera, andati in scena nel fine settimana al PalaCasali di Ancona. Simone Bertelli ha valicato 5.55 metri nel salto con l’asta e ha poi fallito i tre tentativi a 5.63, misura che gli sarebbe valsa il nuovo record italiano under 23, strappandolo all’icona Giuseppe Gibilisco. Il Campione d’Europa Under 20, al primo anno tra le promesse, ha migliorato il proprio personale di quattro centimetri e ha ribadito di avere eccellenti margini di miglioramento.

Matto Togni ha invece corso i 60 ostacoli (con le barriere da un metro) in un rilevante 7.65 e si è fermato ad appena due centesimi dal record italiano juniores siglato da Lorenzo Simonelli nel 2021. Il quasi 18enne bergamasco ha offerto una prestazione di grande respiro che fa ben sperare per il prossimo futuro. Da annotare la doppietta di Alice Pagliarini tra 60 metri e 200 metri, mentre Veronica Besana si è imposta sui 60 ostacoli promesse con 8.18 in finale (8.14 in semifinale).