Atletica, Tia Jones pareggia il record del mondo: falcata impeccabile sui 60 ostacoli, Charlton presa dopo sei giorni

Tia Jones ha eguagliato il fresco record del mondo dei 60 ostacoli. La fuoriclasse statunitense ha corso in 7.67 nelle batterie dei Campionati Nazionali, andati in scena nella notte italiana ad Albuquerque (USA), e ha così pareggiato il crono siglato sei giorni fa dalla bahamense Devynne Charlton durante la tappa del World Indoor Tour disputata a New York.

Prova di forza da parte della 23enne, che in questa stagione si era già spinta a 7.72 in quel di Boston. La classe 2000 è conosciuta dal grande pubblico dell’atletica leggera per le medaglie conquistate ai Mondiali Under 20 (oro nel 2018 e bronzo nel 2016 sui 100 ostacoli) e sta muovendo i suoi primi veri passi nel circuito che conta, con un personale di 12.38 tra le barriere all’aperto.

Tia Jones ha poi conquistato il titolo con un eccezionale 7.68, ovvero un centesimo sopra all’attuale record del mondo ed eguagliando il precedente primato che la svedese Susanna Kallur ha detenuto per 16 anni (dal 10 febbraio 2008 fino a settimana scorsa). Alle sue spalle si sono piazzate Jasmine Jones (7.78) e Masai Russell (7.90).

Tia Jones ha dato un segnale importante in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo: tutto lascia pensare a un mirabolante duello con Devynne Charlton per la conquista della medaglia d’oro al coperto, il buon viatico in apertura di una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.