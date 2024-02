Atletica, Grant Holloway record del mondo sui 60 ostacoli! Tempo imperiale per il padrone delle barriere

Grant Holloway ha firmato il nuovo record del mondo dei 60 ostacoli. Il fuoriclasse statunitense si è esaltato durante le batterie dei Campionati Nazionali, andati in scena nella notte italiana ad Albuquerque (USA). Prestazione semplicemente mirabolante da parte del 26enne nativo di Chesapeake, che ha tuonato un imperiale 7.27 e si è confermato imperatore assoluto tre le barriere indoor. Il tre volte Campione del Mondo suii 110 ostacoli (2019, 2022, 2023), nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e oro iridato in carica al coperto, ha infilato la 60ma vittoria consecutiva e ha ritoccato il precente primato che già gli apparteneva.

Grant Holloway, che lo scorso anno ha trionfato anche al Golden Gala di Firenze, ha migliorato di due centesimi il crono siglato il 24 febbraio 2021 a Madrid. L’ostacolista più forte in circolazione a livello planetario ha migliorato di cinque centesimi il suo personale stagionale (7.32 settimana scorsa a Lievin, in occasione di una tappa del World Indoor Tour) e ha poi deciso di non partecipare alla finale, dove ha trionfato un superbo Trey Cunningham (7.39) davanti a Cameron Murray (7.45) e a Daniel Roberts (7.48).

Grant Holloway ha dato uno segnale inequivocabile all’intera concorrenza e si presenterà con tutti i favori del pronostico per difendere il titolo ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. L’Italia si affiderà a Lorenzo Simonelli, detentore del record italiano con 7.50 e che settimana scorsa si è espresso in 7.51 nella gara vinta proprio dall’americano in terra transalpina. Sarà la prima tappa di una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove inseguirà il riscatto dorato dopo la clamorosa beffa di tre anni fa, quando perse contro il giamaicano Hansle Parchment.