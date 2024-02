Atletica, Stefano Mei: “Europei a Roma? Un’occasione per il Paese. Abbiamo una squadra fortissima”

All’inizio degli Europei 2024 di atletica leggera a Roma, manca sempre di meno. Dal 7 al 12 giugno infatti, presso lo stadio Olimpico, i migliori interpreti delle gare in pista e dei concorsi si sfideranno sulla pista e sulle pedane dell’impianto capitolino per andare a caccia degli allori continentali.

A tal proposito, in occasione della presentazione dell’evento, avvenuta oggi in Campidoglio, il presidente della FIDAL, Stefano Mei, è intervenuto davanti ai media dicendo: “Abbiamo una squadra forte come non mai. Stiamo lavorando insieme con un solo obiettivo: avere i migliori campionati della storia”.

Poi ha aggiunto: “E’ una straordinaria occasione per il nostro Paese, con una squadra forte come non lo è mai stata prima. Questo per l’atletica italiana è il momento migliore di tutti i tempi e noi vorremmo onorarlo, vogliamo far vedere che ci siamo e che guidiamo lo sport italiano”.

Infine ha concluso dicendo: “Mi sembra di vivere un sogno da quando sono stato eletto. Aver scelto di mettere i campionati a 50 giorni dai Giochi permetterà di vedere questi campioni in una sorta di Trials europei”.