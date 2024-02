Atletica, Ryan Crouser strappa il mondiale stagione a Leonardo Fabbri: sassata sopraffina, oggi la risposta ad Ancona

Ryan Crouser ha strappato la miglior prestazione mondiale stagionale al nostro Leonardo Fabbri. Il Titano di Portland ha infatti dominato la gara di getto del peso ai Campionati Nazionali con un’imperiale sassata da 22.80 metri piazzata al quinto tentativo, dopo una precedente stoccata da 22.40.

Il due volte Campione Olimpico e del Mondo ha ampiamente ritoccato i 22.37 metri raggiunti dal fuoriclasse toscano lo scorso 10 febbraio a Lievin (record italiano al coperto in occasione di una tappa del World Indoor Tour). Il padrone assoluto della specialità ha prontamente risposto al 26enne, che in Francia aveva saputo migliorare di tre centimetri quanto fatto durante la rassegna iridata di Budapest, conclusa proprio alle spalle del fenomeno statunitense.

Il primatista mondiale all’aperto (23.56 lo scorso anno) si è fermato a un paio di centimetri dal suo personale indoor (il 23.38 del 18 febbraio 2023 non è poi stato ratificato a causa di un’irregolarità della pedana), liquidando senza particolari problemi i connazionali Roger Steen (21.47) e Jordan Geist (20.50). Ryan Crouser sarà così l’uomo da battere ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo, a meno di una rinuncia.

Ricordiamo che l’americano era al suo debutto stagionale e ha dimostrato prontamente di essere pimpante, in avvio di una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà chiamato a mettere la firma sul terzo titolo a cinque cerchi consecutivo. Leonardo Fabbri scivola così al secondo posto nelle liste mondiali stagionali davanti al neozelandese Tom Walsh (22.16) e all’altro azzurro Zane Weir (21.84). I nostri portacolori avranno l’occasione di rispondere oggi pomeriggio, quando andrà in scena la gara di getto del peso ai Campionati Italiani Indoor, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona.