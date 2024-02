Atletica, Noah Lyles divora i 60 metri: sprint dirompente contro Coleman, tempo shock e mondiale stagionale

Noah Lyles ha sfrecciato sui 60 metri durante la seconda notte dei Campionati Nazionali andati in scena ad Albuquerque (USA). Il Campione del Mondo di 100 e 200 metri ha corso un mirabolante 6.43 in finale (dopo il 6.49 delle batterie), firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse statunitense ha sconfitto Christian Coleman per un centesimo (6.44), imponendosi in uno stretto spalla a spalla con il primatista mondiale della specialità.

Una prova di forza per il 26enne nativo di Gainesville, che ha saputo migliorarsi di un centesimo rispetto al crono stampato tredici giorni fa nella tappa del World Indoor Tour andata in scena a Boston (in quell’occasione regolò il giamaicano Ackeem Blake per un centesimo sorpassandolo sul filo di lana).

Noah Lyles ha ribadito ancora una volta di essere il miglior velocista del Pianeta e si presenterà con tutti i favori del pronostico ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo. In quell’occasione sarà chiamato a battere ancora una volta Coleman e Blake, senza sottovalutare il bahamense Terrence Jones. Il tre volte iridato sui 200 metri, specialità in cui è stato bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sta rivelando esplosivo anche nello sprint corto, su cui c’erano tante incognite fino a un paio di settimane fa.

Il suo tabellino dei personali è ora eloquente: 6.44 sui 60 metri, 9.83 sui 100 metri, 19.31 sui 200 metri. Il record del mondo sulla distanza è ora lontano dieci centesimi (6.34 di Coleman il 18 febbraio 2018, proprio ad Albuquerque), il 6.44 odierno gli ha permesso di diventare il dodicesimo uomo della storia in questa specialità.