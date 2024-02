Atletica, Lorenzo Simonelli tonico sui 60 ostacoli contro Szymanski. Tecuceanu ottimo terzo sugli 800

Lorenzo Simonelli ha fatto il suo rientro in gara dopo aver firmato il record italiano dei 60 ostacoli pochi giorni fa a Lodz. L’azzurro si era espresso in 7.50, migliorando dopo undici anni il vecchio primato nazionale detenuto da Paolo Dal Molin (7.51). Il 21enne si è presentato a Torun (Polonia), dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), con grandi ambizioni e ha raccolto un valido secondo posto con il crono di 7.56. Il laziale non è sembrato impeccabile su un paio di barriere e nel finale ha visto scappare via il padrone di casa Jakub Szymanski, capace di imporsi con un rilevante 7.48).

Lorenzo Simonelli sembra aver ormai assunto la giusta consapevolezza per poter stare costantemente tra gli uomini di vertice in campo internazionale e i suoi margini di miglioramento sono decisamente rilevanti, ora dovrà continuare a lavorare per crescere ulteriormente in modo da lottare per grandi traguardi. Stasera si è lasciato alle spalle il cubano Roger Iribarne (7.57) e il britannico Tade Ojora (7.59), il nostro portacolori dovrebbe tornare in gara sabato sera a Lievin (Francia).

Catalin Tecuceanu ha fornito una prova di grande spessore tecnico e tattico sugli 800 metri, chiudendo al terzo posto con il tempo di 1:46.64 (stagionale). L’azzurro ha interpretato bene la gara, è uscito con brillantezza nel finale e ha tagliato il traguardo alle spalle del botswano Tshepiso Masalela (1:46.07) e del marocchino Abdellatif El Guesse (1:46.22). L’Italia chiude una grande serata condita dai record nazionali di Ossama Meslek (1500 metri) e Zaynab Dosso (7.02 nei 60 metri) e dalla miglior prestazione mondiale stagionale di Andy Diaz (17.61 nel salto triplo).