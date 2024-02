Atletica, l’italiana Kelly Doualla corre nel futuro: surreale record del mondo sui 60, tempo funambolico a 14 anni

Kelly Doualla ha firmato una prestazione ai limiti del surreale a Bergamo. La 14enne ha infatti corso i 60 metri in un mirabolante 7.27. Stiamo parlando di un tempo fantascientifico per un’adolescente: record mondiale per questa età, squillo perentorio che farà il giro del Pianeta nelle prossime ore e che conferma la salute del movimento tricolore, con tantissimi giovani in rampa di lancio. Oggi la portacolori della CUS Pro Patria Milano ha definitivamente spiccato il volo.

L’italiana ha spedito in cantina il 7.30 corso dalla statunitense Tamari Davis nel 2018, prima di mettersi in mostra tra le seniores (personale di 10.83 sui 100 metri, oro con la 4×100 agli ultimi Mondiali). Siamo di fronte a un autentico prodigio e stiamo probabilmente commentando le gesta della velocista italiana del futuro, in grado davvero di perseguire obiettivi di enorme portata considerando le premesse. Nata il 20 novembre 2009, Kelly Doualla si era già distinta lo scorso anno con un 7.48 su questa distanza (indoor ovviamente) e con un rimarchevole 9.40 leggermente ventoso (+2,2 m/s) sugli 80 metri (i 100 metri non sono ancora contemplati), ma aveva fatto parlare di sè soprattutto per l’incredibile salto in lungo da 6.21 metri firmato a Olgiate Olona in estate.

L’allieva di Walter Monti, che ha siglato in un colpo solo i record italiani under 16, under 18, under 20 (anche se a livello regolamentare sarà soltanto primato cadette e non ricadrà direttamente sulle altre categorie), si è issata al settimo posto delle liste mondiali di sempre riservate alle minorenni e ha ancora quattro anni per migliorare (è la seconda under 18 europea all-time). Il tempo odierno lascia presagire lampi e fulmini nell’immediato futuro ed è dunque giusto anche parlarne in termini assoluti: seconda italiana dell’anno (meglio soltanto Zaynab Dosso con 7.02), sesta azzurra di sempre (dietro al 7.02 di Dosso ci sono il 7.19 di Masullo, il 7.20 di Levorato, i 7.24 di Alloh e Bongiorni).