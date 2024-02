Atletica, Larissa Iapichino prende le misure a Berlino: vince Mihambo, prossima sfida ai Mondiali

Larissa Iapichino non è riuscita a migliorare il balzo da 6.80 metri con cui sabato pomeriggio aveva vinto gli Assoluti ad Ancona. La fuoriclasse toscana, argento nel salto in lungo agli Europei Indoor nella passata stagione con il record italiano in sala di 6.97 metri, ha scelto il Meeting di Berlino per cercare le ultime risposte in vista dei Mondiali Indoor, che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è però fermata al terzo posto nella tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera) con la misura di 6.75 metri, ottenuta al quarto tentativo. L’azzurra aveva aperto la serata con 6.56 metri, poi era incappata in un nullo e a seguire un 6.55. A quel punto è arrivato il guizzo della gara andata in scena nella capitale tedesca, seguito però da 6.57 e 6.67.

La sensazione è che la 21enne stia lavorando per migliorare alcuni dettagli del proprio gesto tecnico e che i lavori siano in corso di svolgimento, con l’attenzione concentrata verso l’estate che regalerà gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna iridata sarà una tappa di passaggio, dove si cercherà il risultato a effetto e da morale in vista dei grandi eventi all’aperto.

Larissa Iapichino ha firmato la stessa misura della svizzera Annik Kaelin, ma l’elvetica ha guadagnato il secondo posto in virtù di un secondo miglior riscontro (6.75 contro 6.57). A vincere la gara è stata la formidabile tedesca Malaika Mihambo, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 che ha tuonato con una zampata finale da 6.95 metri (aveva già vinto la gara con l’iniziale 6.78).