Atletica, Larissa Iapichino: “Piccoli errori non mi fanno esprimere come vorrei. Cambio idea: vado agli Assoluti”

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo al Meeting di Belgrado con un balzo da 6.68 metri firmato al primo tentativo. La toscana si è migliorata di sei centimetri rispetto al risultato ottenuto lo scorso 27 gennaio a Sabadell, ma è ancora distante dal suo record italiano di 6.97 siglato nella passata stagione in occasione della medaglia d’argento agli Europei Indoor. Bravissima Veronica Besana, che ha timbrato il record italiano under 23 sui 60 ostacoli in 8.05 (progresso di cinque centesimi).

Larissa Iapichino ha analizzato la propria prova attraverso i canali federali: “Questa gara mi ha dato spunti importanti su alcuni piccoli errori che non mi permettono di esprimermi come vorrei. L’importante è analizzare, prendere atto di ciò che va migliorato e soprattutto gareggiare. Infatti ho deciso che sarò presente nel weekend agli Assoluti indoor di Ancona, dove andrò in pedana sabato per ritrovare le sensazioni giuste prima dell’appuntamento del 23 febbraio con il meeting di Berlino“.

L’azzurra non si è nascosta e ha espresso chiaramente le proprie intenzioni in vista del primo grande appuntamento di questa stagionale, ovvero i Mondiali Indoor in programma dal 1° al 3 marzo: “Voglio andare a Glasgow in modo da potermela giocare nelle migliori condizioni possibili“. I complimenti anche a Veronica Besana, autrice di un ottimo 8.05 sui 60 ostacoli: “Con Veronica siamo grandissime amiche da quando eravamo cadette e vederle fare questo super risultato è stata un’emozione. Non smettevo di urlare, è lei la donna del giorno”.

Veronica Besana ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nuovo record italiano under 23: “Contentissima di questa gara, che è stata molto mentale, perché la concentrazione è un po’ scesa dopo tre false partenze, ma ho cercato di rimanere focalizzata il più possibile. Sono in forma, quindi mi aspettavo di far bene ma non così tanto, a essere sincera. Ora mi porto a casa queste bellissime sensazioni e testa agli Assoluti”.