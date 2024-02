Atletica, Kelly Doualla l’ha fatto di nuovo! L’italiana corre il record del mondo under 15, tempo dirompente sui 60

Kelly Doualla lo ha rifatto di nuovo! Oggi pomeriggio la 14enne ha corso i 60 metri indoor in 7.27, proprio come settimana scorsa. Ancora a Bergamo. Stiamo parlando di un tempo fantascientifico per un’adolescente: record mondiale per questa età. La portacolori della CUS Pro Patria ha eguagliato il tempo realizzato sette giorni fa nel capoluogo orobico, confermando di essere la under 15 più veloce della storia. La velocista italiana aveva già spedito in cantina il 7.30 corso dalla statunitense Tamari Davis nel 2018.

L’allieva di Walter Monti, che ha eguagliato in un colpo solo i record italiani under 16, under 18, under 20 (anche se a livello regolamentare sarà soltanto primato cadette e non ricadrà direttamente sulle altre categorie), si era già issata al settimo posto delle liste mondiali di sempre riservate alle minorenni. A livello italiano stiamo parlando della seconda azzurra della stagione, alle spalle soltanto di Zaynab Dosso (record nazionale con 7.02), e della sesta azzurra di sempre (dietro al 7.02 di Dosso ci sono il 7.19 di Masullo, il 7.20 di Levorato, i 7.24 di Alloh e Bongiorni).

Oggi si era espressa in 7.31 in batteria, prima di migliorarsi in finale. Nata il 20 novembre 2009, Kelly Doualla si era già distinta lo scorso anno con un 7.48 su questa distanza (indoor ovviamente) e con un rimarchevole 9.40 leggermente ventoso (+2,2 m/s) sugli 80 metri (i 100 metri non sono ancora contemplati), ma aveva fatto parlare di sè soprattutto per l’incredibile salto in lungo da 6.21 metri firmato a Olgiate Olona in estate.