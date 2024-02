Atletica, Andy Diaz stratosferico al debutto! Misura imperiale: migliore al mondo in attesa della maglia azzurra

Andy Diaz ha iniziato la stagione con un balzo strepitoso, degno del suo immenso talento. Il fuoriclasse di origini cubane, che il prossimo 1° agosto potrà finalmente indossare la maglia azzurra e partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha aperto la nuova annata agonistica con una misura sontuosa. L’allievo di Fabrizio Donato ha vinto la gara di salto triplo a Miramas (Francia) con una stoccata da 17.46 metri, ovvero la miglior prestazione mondiale stagionale. Il primatista italiano di salto triplo (17.75 metri outdoor lo scorso anno), che nel 2023 ha conquistato la Diamond League, ha piazzato la stoccata vincente già al primo tentativo e poi al terzo assalto si è nuovamente ripetuto con la stessa misura. Nulle la seconda e la quarta prova, dopo la quale decide di chiudere la propria gara.

Andy Diaz, che si era già esibito a Pamplona il 29 dicembre con una rincorsa ridotta (16.90 metri), tornerà in gara martedì sera a Torun (Polonia), dove andrà in scena una tappa gold del World Indoor Tour. È netto il successo davanti al finlandese Simo Lipsanen (16.64), terzo il portoghese Tiago Pereira (16.53). Superato ampiamente nelle liste mondiali il campione iridato Hugues Fabrice Zango, saltatore del Burkina Faso che era in testa con il 17.14 del 28 gennaio a Val-de-Reuil. Lo rivedremo anche anche ai Campionati Italiani Assoluti del 17-18 febbraio, ma non potrà prendere parte ai Mondiali Indoor di inizio marzo.