Atletica, Daniele Inzoli sfila il record italiano ad Andrew Howe! Superbo balzo a 15 anni

Daniele Inzoli ha illuminato la scena in apertura dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. Il quindicenne milanese si è esaltato nella gara di salto in lungo, firmando un balzo da 7.62 metri in occasione del terzo tentativo, dopo aver aperto la gara con un brillante 7.58.

Il portacolori dell’Atletica Riccardi Milano ha firmato il nuovo record italiano under 18, sfilandolo ad Andrew Howe, onnipresente in tutte le graduatorie giovanili del Bel Paese (e non solo, ovviamente). Il primato di categoria crolla dopo addirittura 23 anni: era il 4 febbraio 2001 quando il fuoriclasse laziale si fermò a 7.52 proprio nel capoluogo marchigiano, muovendo i primi veri passi di una carriera culminata con l’argento ai Mondiali assoluti.

Daniele Inzoli aveva già fatto lo “scherzetto” ad Andrew Howe nella categoria precedente (quella cadetti, gli under 16): lo scorso anno si involò a 7.61 metri all’aperto, oggi ha ritoccato di un centimetro il proprio personale assoluto. Tra l’altro il giovane talento lombardo, fratello minore del 17enne talentuoso Francesco Ettore, ha deciso di cimentarsi anche nelle batterie dei 60 metri. Ricordiamo che il record mondiale under 18 è del cubano Maykel Massò (8.28 nel 2016) mentre quello europeo è del nostro Mattia Furlani (8.04), ma Inzoli ha soltanto 15 anni…