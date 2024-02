Atletica, Andy Diaz salta il Meeting di Lievin. Perché ha rinunciato il primatista mondiale e la prossima gara

Andy Diaz non prenderà parte al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il fuoriclasse italiano del salto triplo non sarà dunque in gara questa sera in terra francese, dove andrà in scena uno degli eventi di maggiore spessore della stagione invernali in vista dei Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).

Si tratta di una scelta tecnica presa dall’allievo di Fabrizio Donato, che rientrerà direttamente il prossimo fine settimana al PalaCasali di Ancona per i Campionati Italiani Indoor. Salta così l’attesa sfida con il burkinabé Hugues Fabrice Zango (Campione del Mondo all’aperto) e il cubano Lazaro Martinez (oro iridato indoor e argento mondiale outdoor). Presenti gli altri italiani Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi.

Andy Diaz è reduce da due gare di assoluto spessore: 17.46 metri a Miramas venerdì 2 febbraio e 17.61 metri a Torun martedì 6 febbraio, ritoccando la miglior prestazione mondiale stagione. Il detentore della Diamond League, che potrà indossare la maglia azzurra dal prossimo 1° agosto, è ormai a un passo dal record italiano in sala, detenuto dal suo allenatore Fabrizio Donato (17.73 nel 2011), mentre è già primatista nazionale all’aperto.