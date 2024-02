Atletica, Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Il disco viaggia a Melbourne, misura in crescita

Daisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco al Meeting di Melbourne, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La piemontese si è imposta con l’interessante misura di 61.57 metri, firmata subito al primo tentativo.

A seguire un 57.05 alla seconda prova e un 56.67 al quarto assalto, nulli gli altri tre lanci. La stagione all’aperto è incominciata nell’emisfero australe e l’azzurra ha saputo prontamente mettersi in mostra in un evento di caratura rilevante, utile anche per migliorare il proprio piazzamento nel ranking mondiale. Passi importanti verso i grandi appuntamenti dell’estate, ovvero gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024.

La portacolori delle Fiamme Gialle è tornata sopra i 60 metri dopo il quarto posto di sabato scorso ad Adelaide con 57.25 e ha incrementato lo stagionale di 59.01, timbrato a Novara a fine gennaio prima di trasferirsi in terra oceanica. La primatista italiana (64.57 lo scorso anno a Pietrasanta), dodicesima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Budapest 2023, ha battuto la britannica Jade Lally (57.86) e la giamaicana Samantha Hall (57.27).

L’altro grande risultato arrivato da Melbourne è il salto in alto dell’australiana Nicola Olyslagers: l’argento olimpico e bronzo iridato ha valicato 1.99 metri, ma pochi giorni fa si era già esaltata con un superbo volo da 2.03. Il neozelandese Hamish Kerr ha vinto nella stessa specialità al maschile con 2.25. Troppo presto per ammirare altri riscontri di un certo impatto a livello outdoor: siamo soltanto a febbraio, le stelle europee e americane sono impegnate nella preparazione o nei vari appuntamenti indoor.