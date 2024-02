Atletica, Catalin Tecuceanu con la world lead ai Mondiali Indoor: avversari e corsia nella batteria, subito un rivale ostico

Catalin Tecuceanu si presenta ai Mondiali Indoor 2024 di atletica forte della miglior prestazione mondiale stagionale sugli 800 metri. L’azzurro ha infatti corsi in 1:45.00 venerdì scorso a Madrid, firmando il nuovo record italiano sui quattro giri di pista al coperto. Il veneto ha tutte le carte in regola per dire la sua a Glasgow, molto dipenderà dalle fatiche che accumulerà nel corso dei vari turni e dall’impostazione tattica della gara.

L’azzurro incomincerà la propria avventura nelle batterie in programma venerdì 1° marzo. Nello specifico sarà impegnato nella terza di cinque, prevista alle ore 13.34. Si qualificheranno alle semifinali di sabato i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio. Catalin Tecuceanu scatterà dalla corsia 5, affiancato all’esterno dal belga Eliott Crestan (1:45.10 di personale siglato proprio durante l’inverno, fino a venerdì scorso era la world lead).

Sono loro due i più accreditati per il passaggio del turno, visto che il portoricano John Rivera (1:47.13 di stagionale e 1:46.82 di personale) e il brasiliano Eduardo Ribeiro (al debutto nel 2024, 1:52.40 di primato) non sembrano incutere particolari timori dalle corsie 4 e 3. Dalla corsia 1 non andrà preso sottogamba l’ungherese Balazs Vindics (1:48.11 in stagione, ma 1:46.20 di personale), in 2 l’omanita Husain Mohsin Al-Farsi.

Tra gli atleti più accreditati per le medaglie: il botswano Tshepiso Masalela (1:45.56) è nella prima batteria; lo statunitense Bryce Hoppel (1:45.54) è nella seconda con il marocchino Abdelati El Guesse (1:45.28) e il kenyano Noah Kibt (1:46.09, con personale di 1:44.98), oltre che con il nostro Francesco Pernici (missione decisamente complessa); nella quarta lo spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.49) e lo svedese Andreas Kramer; nella quinta lo spagnolo Mariano Garcia (1:45.50) e il francese Benjamin Robert (1:45.70).