Atletica, Antonella Palmisano torna in gara: primo test individuale con Fortunato e Agrusti

Antonella Palmisano farà la sua seconda uscita stagionale domenica 4 febbraio. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia gareggerà a Guadix (Spagna), dove sarà impegnata sulla distanza dei dieci chilometri. La fuoriclasse pugliese, reduce dall’impegno nella staffetta mista di Modugno insieme a Massimo Stano, ha scelto le strade dell’Andalusia per il suo primo appuntamento individuale di questa annata agonistica.

L’azzurra, bronzo ai Mondiali di Budapest la scorsa estate, si sta attualmente allenando nel sud della Spagna e questo test rappresenterà una sorta di allenamento tirato in vista dei principali appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024, senza dimenticarsi dei Mondiali a squadre (21 aprile ad Antalya, dove gareggerà nella mista in vista dei Giochi).

Antonella Palmisano sarà affiancata da Francesco Fortunato e Andrea Agrusti, i tre azzurri delle Fiamme Gialle non avranno particolari obiettivi cronometrici. Il raduno in terra iberica proseguirà poi fino al prossimo 13 febbraio. Tra i partecipanti all’evento (una tappa bronze del World Athletics Race Walking Tour) ci sarà anche Alberto Amezcua, quarto agli ultimi Europei. Non dovrebbe invece esserci la bicampionessa mondiale Maria Perez, reduce da un infortunio.

Foto: Colombo/FIDAL