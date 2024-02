Gianmarco Tamberi giocherà all’All-Star Game! Seconda volta in carriera nell’universo NBA

Gianmarco Tamberi parteciperè all’NBA All-Star Celebrity Game. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto è stato invitato all’evento organizzato dalla massima lega cestistica statunitense e avrà così la possibilità di calcare il parquet di Indianapolis nell’evento che andrà in scena nel weekend del 16-18 febbraio. Il fuoriclasse marchigiano è stato inserito nella squadra di Stephen A. Smith insieme a celebrità come Jennifer Hudson, Tristan Jazz, Metta World Peace, AJ MClean, Kwame Onwuachi, Adam Blackston e Jack Ryan.

Il ribattezzato Gimbo avrà l’onore di essere una delle celebrità all’All-Star Weekend per la seconda volta in carriera, visto che già due anni fa diede spettacolo a Cleveland. Si tratta di una grandissima soddisfazione per il 31enne, enorme appassionato di basket e che in svariate circostanze si diletta a giocare con la palla a spicchi. In maniera neanche tanto nascosta la pallacanestro è il suo sport preferito e non è stato facile rinunciarvi per dedicarsi con profitto all’atletica leggera.

Gianmarco Tamberi non gareggia dal 4 settembre 2023, quando si fermò a 2.24 metri a Bellinzona dopo l’apoteosi iridata di Budapest (nella capitale magiara volà a 2.36 e completò il Grande Slam). Il nostro portacolori non dovrebbre disputare gare indoor e dovremmo rivederlo direttamente in primavera per incominciare la lunga cavalcata che porterà agli Europei di Roma a inizio giugno e alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.