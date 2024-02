A che ora Sonego-Nagal oggi: programma ATP Dubai, tv, streaming

Lorenzo Sonego affronterà Sumit Nagal al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. L’appuntamento è per oggi, martedì 27 febbraio: sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00. Il programma sarà aperto dal derby francese tra Monfils e Humbert, a seguire (non prima delle ore 13.00) il francese Van Assche incrocerà il russo Khachanov, poi (non prima delle ore 16.00) il russo Daniil Medvedev debutterà contro il kazako Shevchenko e a seguire toccherà al tennista italiano.

Il piemontese dovrà rialzare la testa dopo le brutte eliminazioni rimediate al primo turno tra Doha e Rotterdam. Il Il 28enne, numero 48 al mondo, incrocerà il 26enne, numero 97 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare eventualmente contro il vincente della sfida tra Medvedev (testa di serie numero 1 del tabellone) e Shevchenko.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Nagal, primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono quattro ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-NAGAL ATP DUBAI

Martedì 27 febbraio

Quarto incontro dalle ore 11.00 Lorenzo Sonego vs Sumit Nagal

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocano: Monfils-Humbert, Van Assche-Kachanov (non prima delle ore 13.00), Medvedev-Shevchenko (non prima delle ore 16.00). Al termine toccherà a Lorenzo Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-NAGAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.