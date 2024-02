A che ora Musetti-Marterer, ATP Marsiglia: programma, calendario, tv, streaming

Lorenzo Musetti tornerà in campo al torneo ATP 250 di Marsiglia. Dopo l’eliminazione subita al secondo turno agli Australian Open, il tennista italiano si rimetterà in gioco sul cemento indoor della località francese. Il toscano sarà testa di serie numero 6 della kermesse in terra transalpina e al primo turno affronterà il tedesco Maximilian Marterer. Appuntamento per lunedì 5 febbraio, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 e non inizierà prima delle ore 16.00

Lorenzo Musetti partirà con i favori del pronostico, ma il numero 26 del mondo non dovrà comunque sottovalutare il 28enne tedesco, attuale numero 92 del ranking ATP che ha preso il posto del rinunciatario ungherese Maroszan. Il 21enne insegue la qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerebbe il vincente della sfida tra il britannico Andy Murray e il ceco Machac. Non ci sono precedenti tra i due giocatori nel circuito maggiore, ma figura un successo di Lorenzo Musetti negli ottavi del Challenger 6 di Forlì nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Marterer, primo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-MARTERER, ATP MARSIGLIA

Lunedì 5 febbraio

Terzo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 16.00 Lorenzo Musetti vs Maximilian Marterer

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno due match di qualificazione: Gaston-Herbert e Goffin/Moro Canas-Pouille/Mayot. Al termine, e non prima delle ore 16.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MARTERER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con gli altri tornei della settimana, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.