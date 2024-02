A che ora le semifinali di Coppa Italia basket 2024 oggi: programma 17 febbraio, tv, streaming

Una semifinale era quella prevista, l’altra, invece, si è rivelata totalmente sorprendente (ma non troppo) rispetto alle previsioni. Da una parte Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia, dall’altra Unahotels Reggio Emilia e Generazione Vincente Napoli. Tutto all’Inalpi Arena di Torino.

Per l’EA7 di Ettore Messina un confronto certo non inusuale contro gli uomini di Neven Spahija nello storico recente della Coppa Italia: l’ultima sfida è del 2021, e allora vinsero molto nettamente i biancorossi. Quanto a Reggio Emilia e Napoli, la sostanza è quella della ricerca di un sogno. Sfiorato dall’Unahotels nel 2005 (la fermò la Benetton Treviso al PalaFiera di Forlì), centrato dalla città partenopea nel 2006 quando la società era il Basket Napoli e lo sponsor era Carpisa.

Le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia si giocheranno alle 18:00 e alle 20:45 di oggi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALI FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2024

Sabato 17 febbraio

Ore 18:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2

Ore 20:45 Unahotels Reggio Emilia-Generazione Vincente Napoli – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2

PROGRAMMA SEMIFINALI FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport