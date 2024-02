A che ora le gare di Kimi Antonelli in F2: programma GP Bahrain, dove vederla in tv e streaming

Oltre alla Formula Uno, questa settimana comincia a Sakhir anche il campionato di Formula 2 con il Gran Premio del Bahrain 2024. Le qualifiche odierne hanno già delineato la griglia di partenza delle due gare in programma nel weekend, con un format che prevede l’inversione dei primi 10 al via della Sprint Race (senza pit-stop obbligatorio e con meno punti assegnati per la generale).

La manche più breve si svolgerà domani, venerdì 1° marzo, alle ore 15.15 italiane, mentre la Feature Race (pit-stop obbligatorio con cambio di mescola, punteggio uguale alle gare standard di F1) andrà in scena sabato mattina alle 11.30. Fari puntati in chiave azzurra sulla giovane promessa Andrea Kimi Antonelli, al debutto assoluto nella categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di F2 valevoli per il GP del Bahrain 2024. Entrambe le manche verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO F2 GP BAHRAIN 2024

Venerdì 1° marzo

Ore 15.15 Sprint Race a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Sabato 2 marzo

Ore 11.30 Feature Race a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA F2 GP BAHRAIN 2024: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1

Diretta streaming: Now, Sky Go