A che ora la finale di Simona Quadarella negli 800 sl ai Mondiali: programma, tv, avversarie

Domani, sabato 17 febbraio (ore 18.23 italiane e diretta tv su Rai 2 HD), Simona Quadarella sarà in acqua per la Finale degli 800 stile libero femminili dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar) in vasca lunga. All’Aspire Dome la romana andrà a caccia del bis, dopo aver vinto la medaglia d’oro nei 1500 sl, mettendo in mostra una condizione più che buona e tanta convinzione.

Sarà una gara in cui Quadarella cercherà di far valere le sue grandi qualità da fondista per fare la differenza rispetto a chi come la neozelandese Erika Fairweather e la tedesca Isabel Gose possono contare su una velocità di base e possono contare su uno sprint più efficace. Simona sarà in corsia 5, al fianco di Gose e tenterà fin da subito di impostare il proprio ritmo per mettere sotto pressione le avversarie.

Se l’azzurra riuscisse a conquistare il metallo più ambito, sarebbe il primo oro in questa distanza a livello mondiale. Certo, la prova è fortemente condizionata dalle tante assenze di questa edizione dei Mondiali. Il pensiero va all’americana Katie Ledecky, alla canadese Summer McIntosh e all’australiana Ariarne Titmus, ma le gare vanno affrontate a prescindere da chi c’è e chi no.

La Finale degli 800 stile libero femminili dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

