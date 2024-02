A che ora la finale di Jasmine Paolini a Dubai e chi affronterà: dove vederla in tv e streaming

Jasmine Paolini giocherà la finale del torneo WTA 1000 di Dubai. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio (ore 16.00 italiane), quando la tennista italiana scenderà in campo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per affrontare la vincente della sfida tra la polacca Iga Swiatek e la russa Anna Kalinskaya. La toscana partirà sfavorita nel pronostico, ma proverà a sognare in grande e a centrare il colpaccio in chiusura di una settimana dove ha battuto big come Haddad Maia, Fernandez e Sakkari.

Jasmine Paolini è entrata nella top-20 del ranking WTA per la prima volta in carriera ed è diventata la nuova numero 16 al mondo, facendo un vero e proprio balzo in una dimensione a lei sconosciuta fino a pochi giorni fa. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open, dove perse contro Kalinskaya in due set, è arrivato un altro eccellente risultato per la nostra portacolori, che sta vivendo un ottimo momento di forma e che ha acquisito la giusta consapevolezza riguardo alle sue potenzialità agonistiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del WTA 1000 di Dubai con Jasmine Paolini in campo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA TV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono avanti tre ore rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE WTA 1000 DUBAI

Sabato 24 febbraio

Ore 16.00 Finale WTA 1000 Dubai: Jasmine Paolini vs Iga Swiatek/Anna Kalinskaya – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA FINALE DUBAI CON PAOLINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, WTA Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.