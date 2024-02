A che ora Italia-Kazakistan di pallanuoto: programma Mondiali 2024, tv, streaming

Debutto per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto in quel di Doha. In Qatar gli azzurri sfidano nel primo incontro del girone preliminare (Gruppo D) il Kazakistan. Match sulla carta senza grandi difficoltà per la squadra di Sandro Campagna che va a caccia del pass olimpico per i Giochi di Parigi.

L’incontro, in programma alle 17.00, sarà in diretta TV su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play e Recast TV. Disponibile anche la diretta testuale su OA Sport. Andiamo a scoprire il programma completo della sfida.

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO 2024

Girone D

Lunedì 5 febbraio

Ore 17.00

Italia-Kazakistan

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Italia-Gran Bretagna su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play e Recast TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse