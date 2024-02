A che ora Cobolli-Tsitsipas, ATP Acapulco 2024: dove vederla in tv, programma, streaming

Nella nottata italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, Flavio Cobolli affronterà il n.11 del mondo, Stefanos Tsitsipas, negli ottavi di finale dell’ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano il 22enne romano sfiderà uno dei migliori tennisti del circuito e sarà chiaramente un impegno piuttosto complicato.

Non ci sono precedenti tra i due e per questo Cobolli proverà a sfruttare l’occasione, per cogliere di sorpresa il suo più qualificato avversario. L’attitudine mostrata dal nostro portacolori nel corso del torneo è stata eccellente ed è anche grazie al suo spirito combattivo che la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime è maturata nel primo turno.

Giova ricordare che Flavio ha affrontato anche il percorso delle qualificazioni e quindi ha dato non poco per raggiungere il tabellone principale. Scopriremo quanto è rimasto nel “serbatoio” e si spera sia molto perché per fare partita contro Tsitsipas non si potrà essere in riserva.

La partita tra Flavio Cobolli e Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.5), valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Acapulco, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-TSITSIPAS ATP ACAPULCO 2024

Giovedì 29 febbraio

CAMPO CENTRALE – Dalle 01.00 italiane

A. de Minaur (3) vs S. Ofner

F. Cobolli (Q) vs S. Tsitsipas (5)

Non prima delle 04.00 italiane

A. Kovacevic (Q) vs H. Rune (2)

