WTA Linz 2024: Lucia Bronzetti facile su Angelique Kerber, approdo facile al secondo turno

Molto più facile del previsto il debutto di Lucia Bronzetti al WTA 500 di Linz. L’azzurra supera la tedesca Angelique Kerber per 6-1 6-3: l’ex numero 1 del mondo non riesce decisamente a ingranare in questo inizio di stagione di rientro. Per la riminese ora il prossimo ostacolo risponde al nome della belga Elise Mertens.

Il primo set, sostanzialmente, non esiste: tanta la differenza di qualità che, in questo momento, Bronzetti riesce a mettere in campo. Kerber funziona a intermittenza, mostrando criticità ancora più importanti rispetto a quelle emerse in Australia. E, probabilmente, anche una giornata no. Buon per l’azzurra, che dopo il break immediato le strappa ancora la battuta ai vantaggi nel quinto gioco e poi di nuovo nel settimo, collezionando un 6-1 di assoluto rilievo.

Il secondo inizia sulla falsariga del primo, anche se Kerber stavolta una palla break riesce ad annullarla nel secondo game. Non le riesce, però, di evitare il peggio sull’1-2, quando perde la battuta a 15. Unico passaggio a vuoto per Bronzetti quello subito successivo, quando cede il servizio a zero, ma la ripresa è pronta. Si vede anche un buon numero di miglioramenti indoor, ma quel che conta è che il lottato sesto game la porta sul 4-2 e poi a non voltarsi più fino al 6-3.

Poco più di un’ora quella necessaria per chiudere: a fare impressione soprattutto il 20/24 (83,3%) di punti vinti con la prima dalla giocatrice italiana. Bronzetti, nei fatti, è alla seconda vittoria del 2024 dopo quella sull’americana Ashlyn Krueger a Brisbane.

Foto: LaPresse