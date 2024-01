WTA Brisbane 2024: Azarenka e Rodionova agli ottavi, Bronzetti riprende e vince

Si sono completati i match del primo turno nel WTA di Brisbane e sono già iniziati alcuni del secondo. A staccare il biglietto per gli ottavi di finale, infatti sono state Victoria Azarenka e Arina Rodionova. La bielorussa ha fatto suo il match contro la russa Anna Kalinskaya in due set con il punteggio di 6-1 7-6, mentre l’australiana, che aveva battuto all’esordio Martina Trevisan, ha superato l’americana Sofia Kenin per 7-5 7-6.

Sarà Lucia Bronzetti ad affrontare nel secondo turno Aryna Sabalenka. La tennista romagnola infatti, dopo l’interruzione di ieri, ha ripreso il match con l’americana Ashlyn Krueger e lo ha vinto in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi due ore di gioco.

Il match della giornata è stato senza alcun dubbio quello tra Linda Noskova e Timea Babos. Una maratona di tre ore e otto minuti, che ha visto la ceca alla fine imporsi, dopo aver annullato anche un match point, in tre set per 5-7 7-6 7-6. Supera il turno anche l’americana Danielle Collins, che ha lasciato un set alla connazionale Hailey Baptiste, imponendosi poi per 6-1 4-6 6-3

Nel derby australiano fa festa Olivia Gadecki, che supera Kimberly Birrell in rimonta per 4-6 6-0 6-4. Prosegue l’avventura anche della qualificata argentina Julia Riera, che ha sconfitto 6-2 6-4 la bulgara Viktoriya Tomova. Avanza la francese Clara Burel con un 6-4 6-2 alla turca Zeynep Sonmez.

RISULTATI WTA BRISBANE 2024 (2 GENNAIO)

Rodionova (Aus) b. Kenin (Usa) 7-5 7-6

Noskova (Cze) b. Babos (Hun) 5-7 7-6 7-6

Azarenka (Blr) b. Kalinskaya (Rus) 6-1 7-6

Bronzetti (Ita) b. Krueger (Usa) 6-4 7-5

Gadecki (Aus) b. Birrell (Aus) 4-6 6-0 6-4

Burel (Fra) b. Sonmez (Tur) 6-4 6-2

Riera (Arg) b. Tomova (Bul) 6-2 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...