WTA Adelaide 2024, risultati 9 gennaio: avanzano Ostapenko e Garcia, eliminata Samsonova

Si completa il primo turno del torneo WTA 500 Adelaide 2024 di tennis: con gli otto incontri odierni il tabellone principale di singolare femminile, ormai orfano di italiane, si allinea agli ottavi di finale, che si disputeranno tutti nella giornata di domani (il torneo combined si concluderà sabato).

La testa di serie numero 8, la russa Veronika Kudermetova, batte la lucky loser statunitense Ashlyn Krueger per 6-2 7-5, mentre la transalpina Caroline Garcia piega la wild card australiana Taylah Preston per 6-4 1-6 6-3. La lettone Jelena Ostapenko, numero 6 del seeding, rimonta la romena Sorana Cirstea per 2-6 6-2 6-4, infine la tedesca Laura Siegemund elimina la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 7, per 6-7 (1) 6-4 6-4.

Il derby ceco va alla qualificata Katerina Siniakova, che liquida la wild card Karolina Pliskova per 6-2 6-1, mentre la lucky loser statunitense Taylor Townsend regola la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-3 7-6 (4). La russa Daria Kasatkina supera la qualificata statunitense Claire Liu per 6-4 6-3, infine la russa Ekaterina Alexandrova rimonta la polacca Magda Linette per 3-6 7-6 (8) 7-5.

WTA 500 ADELAIDE 2024 – RISULTATI 9 GENNAIO

Veronika Kudermetova (Russia, 8) b. Ashlyn Krueger (USA, LL) 6-2 7-5

Caroline Garcia (Francia) b. Taylah Preston (Australia, WC) 6-4 1-6 6-3

Jelena Ostapenko (Lettonia, 6) b. Sorana Cirstea (Romania) 2-6 6-2 6-4

Laura Siegemund (Germania) b. Liudmila Samsonova (Russia, 7) 6-7 (1) 6-4 6-4

Katerina Siniakova (Repubblica Ceca, Q) b. Karolina Pliskova (Repubblica Ceca, WC) 6-2 6-1

Taylor Townsend (USA, LL) b. Aliaksandra Sasnovich (Bielorussa, Q) 6-3 7-6 (4)

Daria Kasatkina (Russia) b. Claire Liu (USA, Q) 6-4 6-3

Ekaterina Alexandrova (Russia) b. Magda Linette (Polonia) 3-6 7-6 (8) 7-5

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...