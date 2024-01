ATP Adelaide, Sonego troverà un avversario che ha battuto anche Sinner in passato. Ma i precedenti sono favorevoli

Lorenzo Sonego prosegue nella propria avventura nell’ATP di Adelaide. Vittoria sofferta sul cemento outdoor australiano del piemontese, contro il tedesco Yannick Hanfmann. Una partita risoltasi al tie-break del terzo set in cui Sonny ha messo in mostra le sue qualità di grande lottatore. E ora quale sarà il prossimo rivale negli ottavi di finale?

L’avversario sarà lo statunitense Sebastian Korda (testa di serie n.3), che l’anno passato si spinse alla Finale in questo torneo, perdendo al termine di un match molto tirato contro Novak Djokovic. Un tennista dotato di un gioco sublime, specie dal lato del rovescio, che fu in grado nel 2023 di battere Jannik Sinner proprio in questo evento e spingersi, come detto, all’ultimo atto.

Una partita quella contro l’altoatesino in cui quest’ultimo fu condizionato da un problema fisico all’anca, che lo costrinse a spostamenti non ideali suo campo. Problemi fisici che, tra l’altro, hanno rappresentato una grande criticità per Korda, riportando alla mente quanto accaduto negli Australian Open e la sua uscita di scena nei quarti di finale (ritiro) per il polso dolente.

Se guardiamo ai precedenti tra Sonego e lo statunitense, il torinese guida 3-1:

PRECEDENTI SONEGO-KORDA 3-1

ATP Metz 2022 Sonego b. Korda 6-4 6-4

ATP San Diego 2021 Sonego b. Korda 6-4 6-3

ATP Parma 2021 Korda b. Sonego 6-1 7-5

ATP Montpellier 2021 Sonego b. Korda 6-3 6-2

Vedremo se le qualità dell’italiano sapranno creare altri problemi al figlio di Petr, che potrebbe forse soffrire maggiormente lungo la diagonale di dritto.

Foto: LaPresse

