Volley, Piacenza a Berlino per il punto che serve a vincere il girone di Champions! In campo anche Trento e Civitanova

Fari puntati su Berlino nell’ultima giornata dei gironi di Champions League prima della fase ad eliminazione diretta. In terra tedesca mercoledì 17 gennaio alle 19.30 la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha bisogno di due set per avere la certezza di vincere il girone e la rivale per la vittoria del gruppo è proprio il Berlin Recycling Volley, sconfitto all’andata 3-1 dalla squadra emiliana. Piacenza ha trovato il giusto ritmo sia in Champions che in campionato, arriva dalla bella vittoria di Ankara la scorsa settimana e dal sofferto ma importante successo ottenuto sul campo di Catania domenica scorsa, che ha consolidato il terzo posto in classifica nella scia di Trento e Perugia.

In patria Berlino ha vinto tutte le partite fin qui disputate, ben 13 nel massimo campionato tedesco e guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul Friedrichshafen che però ha disputato una partita in più rispetto alla squadra berlinese che in Champions fin qui ha totalizzato 10 punti e ha bisogno di vincere non solo per dare l’assalto al primo posto ma per non farsi superare dall’Halkbank che segue a 2 punti e gioca a Lisbona sul campo del Benfica.

L’alzatore è il tedesco Johannes Tille che è rientrato l’anno scorso in patria dopo una stagione, la prima fuori dai confini nazionali, Saint-Nazaire in Francia, l’opposto è il ceco Marek Sotola, 23 anni, già da tre stagioni a Berlino. In banda giocano due ex protagonisti della Superlega, il francese Timothee Carle, quattro anni fa in Italia con la maglia di Vibo Valentia, prima di trasferirsi in Germania, e il tedesco Ruben Schott, nel 2017/18 in forza a Milano e a Berlino da due anni anno dopo tre stagioni in Polonia. Al centro vengono schierati l’estone Timo Tammemaa, 32 anni da quest’anno a Berlino e l’australiano Nehemiah Mote, ex Friedrichshafen. Il libero è il giapponese Satoshi Tsuiki, arrivato quattro anni fa in Germania e trasferitosi due stagioni fa a Berlino.

Partita senza grandi motivazioni per la Lube Civitanova che già dalla scorsa settimana aveva la certezza del primo posto nel girone, prima della prima sconfitta subita in Champions al tie break contro l’Arcada Galati. La formazione marchigiana anche in campionato procede a corrente alternata ed è stata raggiunta domenica scorsa al quarto posto da Milano dopo la sconfitta piuttosto netta subita sul campo di Perugia.

Il Greenyard Maaseik non sta attraversando un buon momento in campionato. Nella massima divisione belga, la formazione allenata dall’italiano Fulvio Bertini, dopo un avvio un po’ stentato, si è rimessa in carreggiata in campionato con quattro successi nelle ultime cinque partite disputate e occupa ora il secondo posto a 2 lunghezze (ma con una partita giocata in più) dalla capolista Roselaere.

L’alzatore dei belgi è il nazionale estone Renet Vanker, 25 anni, alla terza stagione nelle file del Maaseik, mentre l’opposto è l’esperto belga Jolan Cox, 32 anni, da quattro stagioni nelle file del Maaseik dopo l’unica esperienza fuori dai confini nazionali, in Francia, a Nizza. In banda gioca una conoscenza del campionato italiano, soprattutto in serie A2, il croato Tino Hanzic, 23 anni, che, prima di approdare in Belgio, ha vestito le maglie di Modica, Ottaviano, Cantù e lo scorso anno di Santa Croce e il ceco Adam Bartos, 32 anni, che ha costruito gran parte della sua carriera in Francia, lo scorso anno era al Nantes Reze Metropole ed è approdato in estate al Greenyard. Al centro giocano il ceco Josef Polak, arrivato quest’anno dal Ceske Budejovice e il belga Elias Thys, alla settima stagione con la maglia del Maaseik. Il libero è Martin Perin, alla terza stagione con il Maaseik.

L’Itas Trentino va a caccia del percorso netto nella sfida casalinga di mercoledì sera, 17 gennaio alle 20.30 contro l’Asseco Resovia. La squadra di Soli, infatti, ha vinto tutte le partite fin qui disputate in Champions, mentre la squadra polacca ha bisogno di un successo per tenere viva la fiammella della speranza di qualificarsi per gli ottavi di finale. Trento in stagione finora ha perso solo due volte, in semifinale di Supercoppa contro Perugia e in campionato a Modena nel girone di andata e guida la classifica di Superlega con 3 punti di vantaggio su Perugia. L’Asseco, invece, occupa la quarta posizione del campionato polacco a 7 punti dalla vetta occupata dallo Jastrzebsski. L’Asseco, allenato dal tecnico azzurro Giampaolo Medei, ha perso una sola partita delle ultime cinque disputate in campionato.

L’alzatore della formazione polacca è il campione d’Europa Fabian Drzyzga, alzatore della Nazionale polacca, mentre l’opposto è un campione olimpico come Stephen Boyer che in Italia ha giocato a Verona qualche anno fa prima di trasferirsi prima in Medio Oriente e poi in Polonia. in banda i titolari sono due vecchie conoscenze del campionato italiano, lo sloveno Klemen Cebulj che in Italia ha giocato a San Giustino, Ravenna, Civitanova e Milano prima di trasferirsi in Polonia e lo statunitense Torey Defalco che dal 2019 al 2021 ha vestito la maglia di Vibo Valentia e da quest’anno è in forza all’Asseco. Al centro i titolari sono il polacco Jakub Kochanowski, nazionale, da quattro anni in forza all’Asseco e un altro polacco, Karol Klos, arrivato lo scorso anno dallo Skra Belchatow. Il libero è Pawel Zatorski, anche lui nazionale polacco.

Foto Ipa

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...