Volley, Perugia vince la Coppa Italia: Giannelli guida il poker dei Block Devils, Monza ko a testa alta

Perugia ha vinto la Coppa Italia 2024 di volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Monza per 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-23) nella finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e hanno alzato al cielo il terzo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club. I rossoneri hanno conquistato il titolo per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 2018, 2019, 2022

La Sir Vim Susa ha spento i sogni di gloria della rivelazione brianzola, che dopo aver eliminato Civitanova e Trento (Campione d’Italia e prima in campionato) ha comunque tenuto testa alla corazzata umbra. Monza ha vinto il primo set con una grande prova di forza e successivamente ha lottato punto su punto con gli uomini di Lorenzetti, che sono però stati più efficaci nei momenti decisivi dell’incontro e sono riusciti a fare festa.

La seconda forza del campionato, a tre punti di distacco dalla capolista Trento, è stata presa per mano dallo scatenato palleggiatore Simone Giannelli (2 punti), che ha mandato in doppia cifra tutti i suoi attaccanti: l’opposto Wassim Ben Tara (16 punti), gli schiacciatori Kamil Semeniuk (18 punti, 2 muri) e Oleh Plotnytskyi (14 punti, 2 ace). In grande spolvero anche i centrali Flavio Gualberto (15 punti, 3 muri) e Sebastian Solé (8 punti, 2 ace), che ha preso il posto di Roberto Russo dopo il primo set.

A Monza non sono bastati il funambolico Arthur Szwarc (22 punti), Eric Loeppky (12 punti) e il centrale Gianluca Galassi (12 punti, 4 ace, 2 muri) accanto a Gabriele Di Martino (7 punti, 3 muri). Perugia ha anche conquistato il pass per la CEV Cup della prossima stagione, se dovesse qualificarsi alla Champions League il posto nella seconda competizione europea per importanza verrà riassegnato in base ai risultati del campionato.

Foto: IPA Agency