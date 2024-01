Volley, Milano saluta la Cev Cup. Warta Zawiercie più forte: ancora 3-0 per i polacchi

Sono sufficienti i primi due set ai polacchi del Warta Zawiercie per conquistare la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Cev ai danni dell’Allianz Milano che viene sconfitto ancora 3-0, saluta l’Europa e si può concentrare sui due tornei in cui è ancora in corsa, campionato e Coppa Italia. Flebile la resistenza dei meneghini di fronte ad un organizzatissimo Warta, classica squadra polacca, molto tecnica e solida al servizio con Milano che ha sofferto fin dalle prime battute in ricezione come era già capitato nella gara di andata, vinta 3-0 dalla squadra allenata da Winiarski.

Parte forte la formazione ospite che mette subito le cose in chiaro volando ull’8-3 grazie al servizio. Milano subisce nella parte centrale del set, poi prova la rimonta, torna sotto sul 21-19 ma nel finale il Warta riesce a tenere bene la fase cambio palla e a vincere 25-22 con Kwolek e Clevenot sugli scudi. L’Allianz è spalle al muro perchè deve per forza vincere i due set successivi ma la musica non cambia più di tanto nel secondo parziale.

I polacchi scattano avanti 8-5 ma la squadra di casa stavolta reagisce subito e pareggia a quota 11. Ne esce una parte centrale di set molto equilibrata con l’Allianz che fatica con i suoi uomini più prolifici, Ishikawa e Reggers e il Warta che resta sempre avanti di qualche punto. I polacchi si presentano in vantaggio in dirittura d’arrivo (23-22) e piazzano il doppio punto che significa qualificazione ai quarti di finale più che meritata per quanto visto nelle due sfide (25-22).

Nel terzo set Piazza cambia tutti i suoi effettivi, mentre Winiarski lascia in campo Kwolek che continua a martellare. Milano resta aggrappato ai rivali, mette anche il naso avanti in qualche occasione ma nel finale ancora una volta si deve arrendere con il punteggio di 25-23. Per i padroni di casa 10 i punti di Dirlic, entrato nel secondo set, e 7 punti a testa per Ishikawa e Reggers. Per Zawiercie Kwolek chiude con 17 punti all’attivo, 8 i punti Clevenot, 7 per Butryn.

Foto Ipa