Volley femminile, la classifica delle italiane con più punti in A1. Paola Egonu imprendibile, le azzurre che la inseguono

La Serie A1 di volley femminile viaggia a gonfie vele, con il girone di ritorno che è già in corso e quattordici giornate disputate. In testa alla classifica c’è l’imbattibile e imbattuta Conegliano, con Milano, prima inseguitrice, distante 4 lunghezze e Scandicci, terza, che insegue a sei punti dalle Pantere. Il torneo propone però anche l’avvincente sfida tra le attaccanti italiane. Al momento chi è la miglior marcatrice italiana della Serie A1?

Risposta più scontata non potrebbe esserci, con la rientrante Paola Egonu a dominare la classifica non solo delle convocabili azzurre, ma anche quella complessiva. Possiamo tranquillamente dire che la miglior attaccante del nostro campionato è senza dubbio italiana, con Paola che ci potrà far sognare anche l’estate prossima, con l’obiettivo pass per Parigi e poi nessun limite da imporre alla nazionale di Velasco. Egonu, con 14 partite disputate, ha messo a segno 301 punti (6,27 di media per set), e distanzia di 26 lunghezze la seconda in classifica, la russa di Novara Vita Akimova (275). Al terzo porto della classifica generale, e al secondo di quella ristrette alle italiane, troviamo Ekaterina Antropova, che con la maglia di Scandicci ha messo a referto 248 punti. Si ferma ai piedi del podio Isabelle Haak (244), la prima della fabbrica dei punti di Conegliano.

Podio delle attaccanti azzurre completato, un po’ a sorpresa, da Camilla Mingardi (226), una delle poche vere note positive di questa prima parte di stagione di Vallefoglia; che in questa speciale classifica ha addirittura due rappresentanti, con Alice Degradi 7a con 145 punti segnati. Sono presenti due pallavoliste che militano a Busto Arsizio: Martina Bracchi (4a) con 166 punti e Giorgia Frosini (10a) con 121 palloni messi a terra. Top-5 completata da Anna Adelusi (160, Cuneo), che precede di appena un punto la novarese Caterina Bosetti. La prima centrale che troviamo gioca sempre agli ordini di Lorenzo Bernardi, ed è Anna Danesi, 8a, con 129 punti, a pari merito con il martello di Pinerolo Indre Sorokaite.

CLASSIFICA MARCATRICI ITALIANE SERIE A1

1. Paola Egonu (Milano) 301

2. Ekaterina Antropova (Scandicci) 248

3. Camilla Mingardi (Vallefoglia) 226

4. Martina Bracchi (Busto Arsizio) 166

5. Anna Adelusi (Cuneo) 160

6. Caterina Bosetti (Novara) 159

7. Alice Degradi (Vallefoglia) 145

8. Anna Danesi (Novara) 129

8. Indre Sorokaite (Pinerolo) 129

10. Giorgia Frosini (Busto Arsizio) 121

Photo LiveMedia/Valerio Origo

