VIDEO Arnaldi-Walton 3-0, Australian Open: gli highlights del successo contro l’australiano

Matteo Arnaldi debutta bene agli Australian Open 2024: il sanremese ha avuto la meglio in tre set della wild card australiana Adam Walton. Il primo set è stato difficoltoso, con il tennista di casa che si è ritrovato a servire per chiudere il parziale, ma con il passare dei minuti il ligure è andato via liscio.

Al secondo turno ci sarà uno scoglio più duro: uno tra Alex de Minaur e Milos Raonic. Con ogni probabilità l’azzurro affronterà l’australiano, in grandissima forma e appena entrato in top 10 dopo una straordinaria campagna in United Cup. Non sarà semplice per l’allievo di Alessandro Petrone passare un altro turno.

Di seguito il video con highlights e sintesi del primo turno tra Arnaldi e Walton.

