Vela, Mondiali ILCA 7 2024: Chiavarini interrompe la sua rimonta e vede allontanarsi la Medal Race

Quarta giornata che va in archivio senza acuti per i colori azzurri ai Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna infatti 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (mentre l’Italia ha già staccato il pass l’anno scorso).

Quest’oggi sono andate in scena le prime due regate delle Final Series, con un solo azzurro impegnato in Gold Fleet. Stiamo parlando di Lorenzo Brando Chiavarini, che aveva concluso la prima fase di qualificazione in 25ma piazza, incapace però di proseguire la sua rimonta in classifica generale con uno score odierno di 20-23 che gli vale il 26° posto assoluto con 86 punti netti.

Quando mancano un massimo di due prove (in programma domani) prima della Medal Race, la top10 è distante ancora 26 punti mentre la zona podio è ormai irraggiungibile. Davanti a tutti si è formato infatti un terzetto che ha fatto il vuoto rispetto alla concorrenza: guida l’australiano Matt Wearn con 16 punti netti, a +1 sul britannico Michael Beckett e a +4 sul norvegese Hermann Tomasgaard.

Foto: Pagina FB FIV