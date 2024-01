Luna Rossa, le vele e la America’s Cup: il trimmer Andrea Tesei, la regolazione di vele e la soft wing – VIDEO

Andrea Tesei è uno dei trimmer di Luna Rossa, ha partecipato all’ultima edizione della America’s Cup e sarà protagonista sull’imbarcazione italiana anche nella Coppa America che si disputerà tra agosto e ottobre nelle acque di Barcellona. Dopo una carriera nei 49er, condita da un bronzo europeo e un argento alle finali di Coppa del Mondo, ora si occupa della regolazione di foil e vele quando è in mare, mentre a terra si interessa della soft wing e dei sistemi che servono alla sua messa a punto.

La domanda più frequente che si pone, come viene riportato nell’ultimo video ufficiale di Luna Rossa, è “come sarà il tempo domani, quali vele dovremo usare, riuscirò a dare il massimo?“. Il lavoro di squadra richiede umiltà e consapevolezza, doti che ad Andrea non mancano: “Quando fai parte di un team devi anche essere capace di fare un passo indietro rispetto alle tue aspettative e di svolgere qualsiasi lavoro ti venga chiesto, perché non ci sono mansioni di serie A e di serie B“.

“In ogni competizione lo stimolo è fondamentale“, dice, “perché quando c’è un traguardo, anche se lontano, non vedi l’ora di competere per raggiungerlo“. Luna Rossa si sta allenando a Cagliari e nel frattempo sta per concludere la costruzione dell’AC74, ovvero la barca con cui parteciperà alla America’s Cup. Appuntamento ad agosto con il torneo degli sfidanti (Louis Vuitton Cup), dove bisognerà battere Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express per meritarsi la sfida finale contro Team New Zealand.

VIDEO ANDREA TESEI TRIMMER LUNA ROSSA

Foto: America’s Cup