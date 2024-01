Tour Down Under 2024, vittoria di Sam Welsford a Tanunda: tappa e maglia per lui

Vittoria casalinga per Sam Welsford nel debutto stagionale al Tour Down Under. Lo sprinter della Bora-Hansgrohe si fa il regalo dei suoi ventotto anni in anticipo (li compirà fra tre giorni) vincendo la prima tappa della corsa australiana, con partenza ed arrivo a Tanunda, sul tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e sull’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wamty) e vestendo la maglia di primo leader della generale.

Percorso abbastanza morbido per cominciare le schermaglie in gruppo: tre giri di un percorso che vede come principale difficoltà altimetrica la non insormontabile salita di Menglers Hill, meno di un chilometro con un tratto nel finale al 9,5%. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, i primi fuggitivi sono il francese Louis Barrè ed il tedesco Georg Zimmerman, che toccano nel tratto iniziale un vantaggio superiore ai tre minuti ma senza mettere davvero paura al gruppo, che li tiene sempre nel mirino grazie alla spinta di Bora-Hansgrohe e Jayco-AlUla.

Il loro tentativo viene annullato poco prima di entrare nell’ultimo giro di corsa. L’ultima ascesa a Menglers Hill va via veloce e si ci organizza per lo sprint finale, assai convulso; alla fine è Welsford a riuscire a mettere le ruote avanti a tutti, tornando a conquistare così una vittoria che mancava dallo scorso agosto al Renewi Tour con la maglia del Team DSM. Un buon modo per bagnare il debutto con la nuova maglia.

Foto: LaPresse

