Tour de Ski 2024: Chanavat avanti nella qualificazione della sprint di Davos. Pellegrino 6°, con lui avanti due altri azzurri

In archivio anche la qualificazione maschile a Davos per quanto riguarda la sprint a tecnica libera valida per la tappa centrale, la quarta, del Tour de Ski. In terra svizzera è ancora Lucas Chanavat a dettare legge: il francese stampa un tempo imprendibile per tutti, 2’14″90, e si dichiara di fatto favorito d’obbligo.

Seconda posizione per il padrone di casa Valerio Grond a 2″39, seguito dal norvegese Harald Oestberg Amundsen che gli rende sei decimi. Quarto lo svedese Edvin Anger a 3″42, seguito dalla sorpresa di questa giornata, il transalpino Theo Schely, quinto a 3″66.

Per Federico Pellegrino tranquillo sesto posto a 3″88, cioè di appena un centesimo meglio rispetto all’altro elvetico Janis Riebli. Ancora Francia in ottava posizione con Renaud Jay a 4″71, poi il norvegese Matz William Jensen a 4″75 e lo svedese Johan Haeggstroem a 4″94.

L’Italia piazza altri due sprinter nella top 30, vale a dire Martino Carollo ed Elia Barp, rispettivamente 20° e 23° a 7″ e a 7″35. Fuori gli altri quattro rimasti al Tour de Ski: Simone Daprà è 41° a 9″57, Giandomenico Salvadori 60° a 13″98, Paolo Ventura 72° a 17″8, Dietmar Noeckler 74° a 18″09.

