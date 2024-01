Tiro a volo, coppa del Mondo: percorso netto di Rossetti dopo 75 piattelli al Cairo

Gabriele Rossetti svetta nella prima parte di qualificazioni al Cairo, località dell’Egitto che sta ospitando in questi giorni la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo.

L’azzurro dello skeet ha compiuto fino a questo momento un percorso netto, rompendo 75 piattelli su 75, stesso numero raggiunto anche da altri due contendenti, ovvero l’atleta del Kuwait Abdulaziz Alsaad e il padrone di casa Azmy Mehelba. Bene poi Abdullah Alrashidi, secondo a quota 74/75 insieme ad altri quattro concorrenti. Sono invece due i partecipanti con il totale di 74/75.

Purtroppo molto più lontano invece Tammaro Cassandro, al momento fermo a quota 71/5 a causa di un’ultima serie non positiva. Dopo aver segnato 25/25 nella prima uscita ed aver mancato un solo colpo nella seconda, l’italiano ha perso quota nell’ultima tranche, sbagliando tre colpi. Per domani sarà necessaria una vera e propria impresa.

Si è fermato a quota 70/75 invece Luiggi Lodde, penalizzato in questo caso da una seconda serie dove non è andato oltre quota 22. Domani, martedì 30 gennaio, alle 7:30 italiane comincerà la seconda parte di qualifiche. La Finale è invece fissata per le 14:45

Foto: LaPresse