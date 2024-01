Tennis, Sky manderà in chiaro dei match dei tornei di Auckland e Adelaide: la situazione con la FITP

La situazione dei diritti televisivi del tennis internazionale in Italia si aggiunge di nuovi dettagli. Difatti dalla prossima settimana Sky Sport, che ha acquisito la possibilità di trasmettere i tornei internazionali in esclusiva fino al 2028, hanno deciso di mandare in chiaro alcune partite degli appuntamenti di Auckland e di Adelaide su Cielo nella fascia oraria tra mezzanotte e le sei del mattino.

Il tennis torna dunque in chiaro per questa settimana, in attesa di novità per i prossimi mesi. Difatti non è stato ancora trovato un accordo tra Sky e la FITP per poter permettere al canale della federazione, Supertennis, di poter mandare in onda alcuni tornei del panorama internazionale.

Secondo La Stampa e ItaliaOggi la pay-tv avrebbe richiesto alla Federazione un prezzo tra i 15 ed i 18 milioni per poter cedere i diritti di alcuni tornei WTA, degli ATP 250 e di un match in differita degli ATP 500. Oltre il doppio rispetto a quanto Sky ha speso per acquistare il pacchetto all inclusive, 7 milioni di euro.

Probabilmente bisognerà aspettare febbraio ed il ritorno del circuito in Europa per avere novità per i diritti televisivi del tennis in chiaro. ma al momento non sembrano esserci novità in positivo in merito.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...