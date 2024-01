Tennis, il Masters 1000 di Parigi-Bercy cambia casa nel 2025

Il Masters1000 di Parigi-Bercy cambia casa. Dal 2025 verrà salutato il Palais omnisport, detta anche Accor Arena, per il trasferimento all’Arena La Defense di Nanterre, impianto da 23.000 spettatori rispetto a quello di 16.800 di quello precedente.

Proprio questo fattore è stato determinante nel cambio di ‘casa’ dell’ultimo 1000 stagionale. Fino ad ora la Accor Arena aveva a disposizione una deroga per poter ospitare uno dei maggiori tornei della stagione alle spalle di quelli dello Slam.

Devono però aver colpito le critiche arrivate durante lo scorso torneo, quando più di un giocatore si è lamentato del dover giocare le proprie partite a notte fonda. E con Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, che diede il colpo più pesante al torneo, scegliendo di non disputare l’ottavo di finale contro Alex De Minaur per le poche ore di riposo a disposizione dopo la nottata passata a giocare contro Mackenzie McDonald. Con più spazio a disposizione, potrebbe arrivare anche una migliore capitalizzazione degli spazi.

“Una decisione strategica importante per il Rolex Paris Masters – afferma il presidente della FFT Gilles Moretton – Trasfferendoci all’Arena La Defense di Parigi realizzeremo le nostre ambizioni offrendo ai nostri atleti e spettatori un’esperienza che ricorderanno per il resto della loro vita. Rappresenterà un passo significativo nell’evoluzione del Rolex Paris Masters, aprendo una moltitudine di possibilità in termine di programmazione e accoglienza riservata a giocatori e spettatori“. Anche il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi accoglie bene la notizia: “Un’ottima cosa per la FFT e il Rolex Paris Masters, che potranno continuare a prosperare sulla scena internazionale“.

Foto: LaPresse