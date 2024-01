Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 8-14 gennaio

Nella settimana dall’8 al 14 gennaio a tenere banco nel tennis saranno le qualificazioni degli Australian Open 2024. Giorni (8-11 gennaio) in cui la presenza italiana si farà sentire specialmente al maschile. È numeroso il contingente tricolore a caccia dell’accesso al main draw, di cui fanno già parte Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone, Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano sono i tennisti con questo obiettivo.

Al femminile da segnalare l’ingresso nel tabellone principale di Sara Errani, visto il forfait di Madison Keys. Di conseguenza Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio saranno impegnate nelle qualificazioni e cercheranno di raggiungere Sarita, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Cocciaretto, Trevisan e Bronzetti che saranno impegnate a Hobart (8-13 gennaio), con la marchigiana che difende i punti della Finale raggiunta l’anno passato.

In primo piano poi le presenze di Musetti, Arnaldi e di Sonego ad Adelaide e di Sinner che farà la sua unica apparizione pre-Australian Open nel torneo di esibizione del Kooyong Classic a Melbourne. Grandi attese per quello che farà l’altoatesino, visto il modo in cui ha concluso il 2023, citando il successo in Coppa Davis a Malaga.

TORNEI ATP

Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio): Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone, Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano.

*Kooyong Classic (10-12 gennaio): Jannik Sinner *Torneo di esibizione.

ATP250 Adelaide (8-14 gennaio): Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego.

TORNEI WTA

Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio): Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

WTA250 Hobart (8-13 gennaio): Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...