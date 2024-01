Tabellone WTA Linz 2024: cinque azzurre al via dello storico evento austriaco

Si riesce a riaprire una storia che ha rischiato di chiudere. Si parla di quella del WTA 500 di Linz, uno dei tornei indoor più conosciuti e apprezzati del circuito, e che ha visto trionfare in passato tanti grandi nomi, partendo in ordine di tempo da Jana Novotna e finendo con Aryna Sabalenka, sempre in quota vincitrici Slam. Una vittoria anche per Camila Giorgi, nel 2018: è stata l’unica italiana. Detentrice è la russa Anastasia Potapova, qui in gara da numero 5 del seeding.

Proprio un’ex detentrice del trofeo è la prima avversaria di Lucia Bronzetti: parliamo di Angelique Kerber. La tedesca firmò il successo nel 2013, a seguito della ricezione di una wild card originariamente non sua, fatto che scatenò un vespaio di polemiche (era in corso la corsa per le WTA Finals, allora WTA Championships, con anche Roberta Vinci coinvolta). Rimane da capire quale versione di Kerber ci sarà, e i segnali dell’Australia non sono tra i più confortanti di questo mondo.

Nella stessa zona anche Martina Trevisan, opposta alla russa Anastasia Pavlyuchenkova (un precedente, quando la Billie Jean King Cup era Fed Cup e l’Italia andò in Russia finendo per retrocedere nei gruppi zonali: era il 2019, vinse la russa). Potrebbe esserci un derby al secondo turno con Jasmine Paolini, a patto che la reduce dagli ottavi di finale degli Australian Open superi la britannica Katie Boulter. Bilancio di 1-1 nei confronti diretti, ma l’1 della nativa di Leicester risale a un precedente antichissimo (2014) giocato a Imola. Nel 2022 vinse la toscana a Indian Wells.

Più in alto nel tabellone c’è Camila Giorgi: per lei una qualificata o lucky loser (Sara Errani e Lucrezia Stefanini impegnate nel tabellone cadetto) e, potenzialmente, un confronto impossibile da pronosticare con la lettone Jelena Ostapenko. Anche per Elisabetta Cocciaretto una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, poi, potenzialmente, l’ostacolo della detentrice Potapova.

TABELLONE WTA 500 LINZ 2024

Ostapenko (LAT) [1] [WC]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Giorgi (ITA)

Qualificata/Lucky Loser-Podoroska (ARG)

Qualificata/Lucky Loser-Gracheva (FRA) [7]

Mertens (BEL) [4]-Bye

Kerber (GER) [WC]-Bronzetti (ITA)

Trevisan (ITA)-Pavlyuchenkova

Boulter (GBR)-Paolini (ITA) [6]

Martic (CRO) [8]-Siniakova (CZE)

Burel (FRA)-Kraus (AUT) [WC]

Yastremska (UKR) [WC]-Qualificata/Lucky Loser

Bye-Vekic (CRO) [3]

Potapova [5]-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Cocciaretto (ITA)

Blinkova-Qualificata/Lucky Loser

Bye-Alexandrova [2]

Foto: LaPresse